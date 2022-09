Phil Collins: Richter nennt seine Ex-Frau Lügnerin

Im Streit zwischen dem Genesis-Frontmann und der Mutter seine Söhne Matthew (17) und Nicholas (21) ging es um Phils Mega-Villa in Miami, die dieser im Februar 2021 für 40 Millionen Dollar verkauft hatte. Cevey verlangte daraufhin 20 Millionen Dollar. In ihrer Klage behauptete sie, dass ihr Collins die Hälfte eines Verkaufs versprochen hatte - wenn sie wieder bei ihm einziehen würde. Richter Fine glaubte Ceveys Ausführungen nicht und wurde in seiner Urteilsbegründung sehr deutlich: „Die Klägerin hat während der Anhörungen absichtlich getäuscht - und unter Eid im Gericht durchgehende Falschaussagen getätigt.“