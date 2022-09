US-Astronaut und Russen flogen gemeinsam ins All

Wegen des Ukraine-Krieges stand die Mission auf der Kippe. Doch am Mittwoch sind die USA und Russland erstmals seit dem Einmarsch der russischen Armee in das Nachbarland wieder gemeinsam ins All gestartet. An Bord einer Sojus-Raumkapsel hoben die Kosmonauten Sergej Prokopjew und Dmitri Petelin sowie der NASA-Astronaut Frank Rubio um 15.55 Uhr MESZ vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in der Steppe der Republik Kasachstan in Zentralasien ab. Gut drei Stunden später dockte das Raumschiff nach russischen Angaben an dem Außenposten der Menschheit in 400 Kilometer Höhe an.