Tatverdächtiger (63) erhängte sich in Arrestzelle

Die Polizei hat am Montag einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Der amtsbekannte 63-Jährige saß nach seiner Vernehmung, in der er sich laut Polizei geständig gezeigt hatte, in der Arrestzelle der Landespolizeidirektion in Bregenz, als er am Dienstagmorgen Suizid beging.