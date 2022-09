Drogenlenker kracht mit Bentley gegen Straßenbahn

Am Montag um 16.20 Uhr lenkte der 36-jährige Mühlviertler seinen schneeweißen Bentley (Neupreis ab 220.000 Euro) auf der Wegscheider Straße von Linz kommend in Fahrtrichtung Leonding. Zur selben Zeit war die Straßenbahn in Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der Autofahrer trotz Querverkehr in die dortige Kreuzung ein, kollidierte dabei mit der Bim und in weiterer Folge mit einer Straßenlaterne. Bei dem Unfall blieben der Auto- und der Straßenbahnlenker unverletzt.