Lehrplan: Sozialkompetenz statt chemische Formeln?

Schüler können jedes chemische Element nennen, wissen aber oft nicht, wie man eine Versicherung abschließt oder worauf man bei der Wohnungssuche achten muss. Auch Sozialkompetenz steht für viele zu wenig am Stundenplan. Gerade jetzt zum Schulstart wird wieder vermehrt über die Lehrpläne an Österreichs Schulen diskutiert. Mit dem neuen Fach Digital-Grundbildung wurde für viele Schüler bereits ein Schritt in die richtige Richtung getan. Welche Fächer fehlen Ihrer Meinung nach und welche konkreten Alltagssituationen sollten bereits im Schulunterricht gelehrt werden, um die Schüler bestmöglich auf das spätere Leben vorzubereiten? Wir freuen uns auf spannende Diskussionen unten in den Kommentaren!