Feuerwehr rettete Mutter und Tochter vor Brand

Ging mit Hunden Gassi

Die Ursache fürs Feuer war dann auch rasch geklärt: Ein 41-Jähriger wollte zum Abendessen Pommes in einem Topf mit heißem Öl frittieren. Er blieb aber nicht in der Küche, sondern ging mit den Hunden Gassi. Als er nach etwa 15 Minuten wieder nach Hause kam, stand die Küche lichterloh in Flammen. An dem Mehrparteienhaus, insbesondere an der Wohnung des 41-Jährigen, entstand erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Ein mit dem 41-jährigen Bewohner durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,08 Promille.