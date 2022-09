Christopher Trimmel: „Bei uns spielt keiner gern“

Die Fans haben gegen Wolfsburg Timo Baumgartl, der erstmals nach seiner Hodenkrebserkrankung wieder in der Startelf stand, euphorisch gefeiert. Wie sehr hat diese schwere Krankheit euch als Mannschaft noch mehr zusammengeschweißt?

Extrem. Wir waren während seiner Erkrankung ständig in Kontakt mit ihm. Schon als erstmals wieder im Kader stand, wollte jeder den Sieg für ihn holen. Das war noch einmal eine Zusatzmotivation. Sein Comeback gegen Wolfsburg war sehr emotional. Endlich ist er wieder da, wir haben ihn sehr vermisst. Ich habe mich irrsinnig gefreut, dass er gleich im ersten Spiel so eine starke Leistung hinlegt.