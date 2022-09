230 Studierende retten als Hilfslehrer Unterricht

Der heutige Start in die zweite Schulwoche ist in manchen Klassen Oberösterreichs nur möglich, weil Lehramtsstudenten schon am Pult stehen! 230 Studierende vermerkte die Bildungsdirektion OÖ in der Vorwoche in den Reihen der aktiven Pädagogen – 150 davon unterrichteten in Mittel-, 71 in Volks-, sieben in Sonderschulen und zwei in „Polys“. Noch sind nicht alle Personallöcher gestopft. Am Sonntag gab es 80 offene Stellen in den oö. Pflichtschulen.