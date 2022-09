Super-Taifun „Nanmadol“ sucht Japans Süden heim

Japan wappnet sich für einen heftigen Taifun, erste Ausläufer haben den Süden des Landes schon mit starken Sturmböen und schweren Regenfällen heimgesucht. Die japanische Wetterbehörde JMA warnte vor der Gefahr durch beispiellos starke Sturmböen, hohen Wellengang und Erdrutschen in Folge der heftigen Niederschläge. Rund vier Millionen Haushalte in den betroffenen Regionen waren aufgerufen, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen.