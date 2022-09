Nachtgastro: „Umbringen der Branche mit Anlauf“

Früher seien die Energiekosten nur ein kleiner Teil des Umsatzes gewesen, das habe sich nun geändert. „Wir versuchen, überall einzusparen, wo wir nur können“, sagt Praterdome-Chef Holger Pfister. So werden die Kühlhäuser unter der Woche ab- oder auf ein Minimum gedreht. Selbst bei der Alarmanlage versucht man, Energie zu sparen. „Bei den Strom- und Heizkosten sprechen wir mittlerweile von mehr als einer Verdoppelung“, so Pfister. In Zahlen bedeutet das einen sechsstelligen Betrag im Jahr.