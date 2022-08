Oktoberfest: Mediziner rechnen mit Corona-Welle

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause findet in diesem Jahr wieder das Oktoberfest in München statt. Millionen Gäste, teils aus fernen Ländern, werden erwartet - Ansteckungen mit Covid-19 sind damit vorprogrammiert. Denn das Virus ist noch immer da, die Inzidenzen teilweise höher als in den vergangenen beiden Jahren. Deutsche Mediziner rechnen daher mit einer „Wiesn-Welle“.