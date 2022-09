Demo gegen Preis-Explosion und für Entlastungen

Resolution vorbereitet

In Kärnten trifft man einander vor der ÖGB-Zentrale in der Bahnhofstraße in Klagenfurt, die Schlusskundgebung ist für 15 Uhr vor der Landesregierung angesetzt. „Die Bundesregierung muss endlich spürbare Maßnahmen setzen“, so Kärntens ÖGB-Vorsitzender René Willegger, der der Landesregierung eine Resolution übergeben will.