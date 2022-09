Harry und Andrew dürfen wohl doch Uniform tragen

Staatsbegräbnis am Montag

Der Sarg der Queen war am Mittwochnachmittag in einer feierlichen Prozession in Begleitung der engsten Familie vom Buckingham-Palast zum Parlament gebracht worden. An der Trauerfeier in der Westminster Abbey am Montag werden Hunderte Staatschefs, gekrönte Häupter und andere Würdenträger aus aller Welt teilnehmen. Anschließend wird die Queen auf Schloss Windsor im engen Familienkreis beigesetzt.