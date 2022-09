Mutmaßliche Doppel-Mörderin war zurechnungsfähig

Mord an Mutter und Sohn geplant

Die gebürtige Rumänin soll zwanghaft eifersüchtig sein, auf ihren Ex-Mann, den sie immer noch liebt. Der Offizier hatte sich von Alina getrennt und lebte in der Nähe seines kleinen Sohnes, den er aus einer vergangenen Beziehung mit dem späteren Mordopfer Ramona hatte. Alina S. konnte die Trennung nicht ertragen - und machte Mutter und Sohn für das Scheitern ihrer Ehe verantwortlich. Daher soll sie den Mord an den beiden geplant haben, als sie mit ihrem Auto von ihrem Wohnort in Vorarlberg nach Villach fuhr, wo sie Ramona und Samuel bei einem Spaziergang auflauerte.