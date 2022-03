Mama und Kind getötet: „Keine eiskalte Killerin“

Hirm: „Wichtig ist es, zu verstehen, was in ihr vorgegangen ist. Daher habe ich einen Antrag auf Beiziehung eines psychiatrischen Sachverständigen gestellt.“ Der erfahrene Jurist hält eine eingeschränkte Schuldfähigkeit oder gar eine psychiatrische Erkrankung seiner Mandantin für möglich. „Sie war unbescholten und schildert, wie sie in diese Spirale des Wahnsinns hineingeschlittert ist.“ So sei Alina S. von ihrer rumänischen Heimat nach Österreich übersiedelt, um bei ihrem Mann sein zu können. Dieser blieb aber in Villach in der Nähe seines Sohnes, während seine neue Frau in Vorarlberg arbeitete.