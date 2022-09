Schwere Zeit: Ist Ihr psychischer Druck gestiegen?

Krankheiten, Krieg, Asylchaos, finanzielle Schwierigkeiten: Die letzten Monate haben uns viel abverlangt. Ob man nun selbst betroffen sei oder dies im nahestehenden Personenkreis spürt, an kaum jemandem ist diese schwierige Zeit spurlos vorüber gegangen. Daher wollen wir nun nachfragen: Wie geht es Ihnen zurzeit? Ist der psychische Druck bei Ihnen in den letzten Monaten gestiegen? Wir freuen uns auf einen respektvollen Austausch in den Kommentaren!