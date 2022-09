Beim Teamdebüt hat Sulzner doppelten Heimvorteil

Mit dem Transfer zur Vienna ging es aber rasch wieder bergauf. „Derzeit läuft es perfekt!“ Der 1,91-m-Hüne stand bei allen neun Saison-Pflichtspielen in Viennas Startelf, in der zweiten Liga weiß der älteste Fußballklub als Aufsteiger bisher zu überraschen. Daran hat auch Sulzner Anteil. „Marco ist sehr wissbegierig, variabel einsetzbar“, beschreibt ihn Zellhofer, der die propagierte Verjüngung bei der Vienna erfolgreich umsetzt. „Man sieht bei Sulzi, dass etwas weitergeht!“ Daran arbeitet der gebürtige Steyrer hart. „Mein Ziel war immer, Profi-Fußballer zu werden!“ Das hat er in einem ersten Schritt geschafft. Ab Freitag darf er sich im U21-Team neben einem Yusuf Demir, der Barcelona auf seiner Visitenkarte stehen hat, beweisen.