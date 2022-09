Todesfahrt am Ring: Verdächtiger (26) enthaftet

Am Mittwochnachmittag ist jener 26-Jährige, der im Verdacht steht, am Sonntag eine 48 Jahre alte Autofahrerin am Wiener Ring gerammt und damit tödlich verletzt zu haben, enthaftet worden. Er befindet sich laut Landesgericht Wien wieder auf freiem Fuß. Der zweite Fahrer wird weiterhin nur als Zeuge geführt. Anfangs gingen die Behörden von einem Wettrennen mit überhöhter Geschwindigkeit aus.