Experte: Nicht lange auf BA.4/5-Impfstoffe warten

BA.1-Impfstoffe stehen bald zur Verfügung

Womit man sich impfen soll, sei eine individuelle Entscheidung. Bereits in der nächsten Woche sollen in Österreich Hunderttausende BA.1-Impfstoffe (von Biontech/Pfizer und Moderna, Anm.) zur Verfügung stehen - „und ich würde mich extrem wundern, wenn man sich das nicht aussuchen könnte“, so der Pharmakologe.