Ex-Rapidler Stefan Schwab glänzt auch als Goalie

„Die Saison ist wirklich kurios losgegangen“, erzählt Schwab. Vier Runden sind in Griechenland gespielt. Am zweiten Spieltag musste der gelernte Mittelfeldmann in der Innenverteidigung ran, nun gegen PAS Lamia sogar als Torwart aushelfen, weil sich Keeper Kotarski eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte, die Wechselkontingent aber bereits ausgeschöpft war.