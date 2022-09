Dämmerungseinbrecher nach Sommerpause wieder da!

Es geht - leider - wieder los. Seit 14 Tagen häufen sich in ganz Oberösterreich die Wohnungs- und Wohnhauseinbrüche, so Rudolf Frühwirth, Leiter der Diebstahlsgruppe beim Landeskriminalamt OÖ: „Die Tatorte sind gut verteilt über die Regionen, es gibt derzeit keinen Schwerpunkt. An sich ist die Zunahme von solchen Coups im Herbst ganz normal und derzeit auch noch nicht außergewöhnlich. Durch die Pandemie mit Lockdowns und geschlossenen Grenzen waren wir verwöhnt.“