Landeshauptmann Wallner ab Montag wieder im Dienst

Herbstarbeiten sollen am Montag starten

Der Schulbeginn im Westen am Montag sei ein guter Zeitpunkt, nun wieder gesund in die Arbeit einzusteigen. „Am Montag werden wir in die Herbstarbeit starten“, so Wallner. Nach ersten organisatorischen Schritten warteten „große inhaltliche Herausforderungen“, nannte der Regierungschef Themen wie die Teuerung, die Energiekrise, den Klimaschutz aber etwa auch die Pflegesituation. „Es wird rasch Entscheidungen brauchen“, zeigte sich Wallner überzeugt.