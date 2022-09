54-jährige Pflegeschülerin fordert Studententicket

Wer hat‘s erfunden?

Die „Krone“ hat beim entsprechenden Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie nachgefragt und eine überraschende Antwort bekommen: „Da es hierbei um Bildungsangelegenheiten geht, darf ich Sie an das Bildungsministerium verweisen. Die Kolleg/innen dort helfen Ihnen dazu sicher gerne weiter.“ Wir werden uns also jetzt an das nicht zuständige Ministerium wenden. Eine schnelle Lösung ist damit aber nicht in Sicht.