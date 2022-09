„Agentin“ Kneissl: Von Wladiwostok in den Libanon

Und wöchentlich grüßt der „Krone“-Kasperl. So muss es Ex-Außenministerin Karin Kneissl derzeit vorkommen. Sie darf sich nämlich Rekordhalterin dieser ruhmvollen Kategorie nennen. Bereits zum dritten Mal hat sie diesen Ehrenpreis jetzt bekommen. Und wo war die aktuelle Leistung für diese Auszeichnung? Die außenpolitische Sprecherin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic, traut Kneissl offenbar den Aufbau eines Spionagerings zu: „Die ehemalige Außenministerin Karin Kneissl wollte das Außenministerium anscheinend in eine Art russische Matrjoschka-Puppe verwandeln. Gut, dass Putins fünfte Kolonne in Österreich damit nicht durchgekommen ist.“