Autofahrer retten Mutter und Kinder aus Kanal

In einer dramatischen Rettungsaktion haben mehrere Autofahrer nahe Amsterdam eine verunglückte Mutter und ihre zwei Kinder vor dem Ertrinken gerettet. Die Frau hatte auf einer Autobahn nahe der niederländischen Hauptstadt am Freitag die Kontrolle über ihren Wagen verloren, der kopfüber in einem Kanal landete, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Fahrer zögerten keinen Moment und stürzten sich in das Wasser.