WSG Tirol gegen SCR Altach - ab 17 Uhr LIVE

Nach vier Niederlagen in Folge ist Tabellenschlusslicht Altach in der 8. Runde der Fußball-Bundesliga zum Punkten verdammt. Mit einem „Dreier“ am Samstag (17 Uhr) bei der WSG Tirol würden die Vorarlberger sogar mit den Tirolern gleichziehen. Die Hausherren gehen als klarer Favorit ins Rennen, auch wenn WSG-Coach Thomas Silberberger auf die Bremse stieg: „Es wäre vermessen, wenn wir als WSG in der Bundesliga von einem Pflichtsieg reden würden.“ Mit sportkrone.at sind Sie mit dem Live-Ticker dabei!