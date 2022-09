Trauer um Queen Elizabeth II: Keine Premier League

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. hat Englands Fußball-Premier-League die 7. Runde der Topliga abgesagt. „Aus Respekt vor Ihrer Majestät Queen Elizabeth II. wird die Premier-League-Runde an diesem Wochenende abgesagt“, teilte die Liga am Freitag in einem Statement mit. Die Partien wären am Samstag, Sonntag und Montag über die Bühne gegangen.