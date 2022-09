Charles: Bilder zeigen einen tieftraurigen König

Landesweite Trauerphase ausgerufen

Die britische Regierung hat unterdessen offiziell den Beginn der nationalen Trauerphase wegen des Todes von Königin Elizabeth II. ausgerufen. Diese gilt bis zum Ende des Tages, an dem das Staatsbegräbnis stattfindet, wie London am Freitag mitteilte. In der St. Paul's-Kathedrale in London können Gläubige am Freitagabend an einem Gottesdienst im Gedenken an die verstorbene Königin Elizabeth II teilnehmen. Premierministerin Liz Truss wird dabei sein.