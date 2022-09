Das Erbe der Queen: Wird Charles ein guter König?

Die Königin ist tot - lang lebe der König! Gestern ereilte die Welt die Nachricht vom Tod von Queen Elizabeth II. Am Nachmittag verstarb das royale Oberhaupt Großbritanniens friedlich in ihrer Residenz auf Schloss Balmoral und die Operation „London Bridge“ startete, in dessen Verlauf Charles III. die Thronfolge übernimmt. Glauben Sie, dass Charles ein guter Nachfolger sein wird und welche Erwartungen haben Sie in ihn?