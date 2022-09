Sexy Golf-Sternchen: Ihre Mama ist „schuld“

„Leute werden schockiert sein“

So perfekt, dass sie gerade an einem eigenen Foto-Kalender - produziert nur von ihrer Mama und ihr - arbeite. Und der dürfte es in sich haben. „Ich denke, die Leute werden schockiert sein, wenn sie die Bilder sehen.“ Puh! Was da wohl auf die Fans zukommt? Immerhin gibt sich Spiranac ja ohnehin schon kaum (buchstäblich) zugeknöpft, wie ein Streifzug durch ihr Insta-Profil zeigt.