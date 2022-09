Flüchtlingspolitik: Europas Dilemma und Versagen

Wieder einmal: Die EU, nun in Form der tschechischen Ratspräsidentschaft, hat diese Woche die Notwendigkeit einer Reform der Migrations- und Asylpolitik betont. Die Forderung ist nicht neu, ebenso wenig die Ideen, die dazu immer wieder formuliert werden. Allerdings: Nichts davon ist geschehen, weder die Asylzentren in Nordafrika noch eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge in Europa, auch bei den Themen beschleunigte Asylverfahren sowie Rückführungsabkommen gibt es kaum Fortschritte.