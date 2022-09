Weißhaidinger Zweiter beim Diamond-League-Finale

67,24 leider ungültig

Strahlend kam Lukas Weißhaidinger zum Interview in die Mixed Zone: „Das hat super geklappt, jetzt kann ich gestärkt in die nächste Saison gehen!“ Dies war sein erstes Fazit, da es heuer ja nicht immer perfekt gelaufen war. „Ja, die WM hatte schon etwas weh getan. Aber so war es heute in Zürich ein schöner Abschluss für mich. Die ersten drei Versuche waren noch etwas holprig, da muss ich dran arbeiten, dass ich da stabiler werde!“