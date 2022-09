Hoteliers besorgt: „Das wird eine Kostenlawine“

Hilferuf der Handwerker: „Kosten nicht tragbar!"

Bereits am Dienstag appellierten Tischler, Maler und Lackierer der Gewerbe- und Handwerkssparte der Wirtschaftskammer (WKÖ) an die Bundesregierung um Energiehilfen. Maler-Innungsmeister Andreas Denner betonte: „Diese Kostensprünge sind nicht länger tragbar und können auch nicht an die Kunden weitergegeben werden, da diese durch die Teuerungen selbst massiv belastet sind.“