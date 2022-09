Jüngster Giraffen-Nachwuchs wurde eingeschläfert

Für Giraffenkuh „Sofie“ war es die erste Geburt, berichtet der Tiergarten. Am Montag kam das Jungtier zur Welt, bereitete den Pflegern aber schon kurze Zeit später große Sorgen. „Wir haben in den ersten Stunden erkennen müssen, dass es sehr schwach ist. Es war ihm lange Zeit nicht möglich, sich aus eigener Kraft aufzurichten und bei der Mutter zu trinken“, so Thomas Voracek, Leiter der Tierärztlichen Ordination Tiergarten Schönbrunn.