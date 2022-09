Sonniges Herbstwetter am Wochenende in Österreich

Am Freitag bilden sich im Laufe des Tages mehr und mehr Wolken. Teils kräftige Schauer ziehen vor allem über dem Bergland und in der Westhälfte auf. Am längsten trocken bleibt es im Osten. Die Frühtemperaturen liegen bei 8 bis 17 Grad. Am Tag hat es dann dennoch bis zu 26 Grad in Teilen Österreichs.