Volleyballerinnen wahren Chance auf die EURO

Österreichs Volleyball-Frauen-Nationalteam hat in der EM-Qualifikation den zweiten Sieg im fünften Spiel gefeiert und damit die kleine Chance auf das EM-Ticket gewahrt. Am Mittwoch gewann die ÖVV-Truppe in Linz wie schon am Samstag gegen Georgien souverän mit 3:0 (10,19,16).