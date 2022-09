380 Euro! Dieser Döner kam Wiener richtig teuer

Der Besitzer meinte zu ihm, wenn er könnte, würde er sogar 10.000 Euro Strafe verlangen, weil falsch parken geschäftsschädigend sei. „Ich dachte es gibt noch etwas Menschlichkeit, gerade in diesen Zeiten“, so der verzweifelte Jungpapa zur „Krone“. Auf dem Parkplatz in der Langobardenstraße 126 in der Donaustadt wurden jedoch bereits mehrere Wiener gnadenlos angezeigt, wie Kundenrezensionen im Internet zeigen.