Lukas hofft auf starken Schlussakkord

Die Enttäuschung von WM und EM sind abgehakt, am Donnerstag will Lukas Weißhaidinger die Saison zumindest noch versöhnlich beenden. Denn mit dem Diamond-League-Finale in Zürich steht für ihn der dritte Höhepunkt des Jahres an. „Es ist schon eine Ehre hier dabei zu sein“, freut sich Luki auf das Treffen im legendären Letzigrund, dem Mekka der Leichtathletik, bei dem nur die besten sechs Diskuswerfer des Jahres starten dürfen.