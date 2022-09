Lebensraum- & Klimawandel machen Frösche aggressiv

Die im südamerikanischen Regenwald lebenden Pfeilgiftfrösche sind von zahlreichen Umweltveränderungen betroffen, etwa Lebensraumverlust, neue Krankheitserreger, Umweltverschmutzung und Klimaveränderungen. Weil die Tiere ein breites Spektrum an sozialen und sexuellen Verhaltensweisen zeigen, hat ein Team um Lia Schlippe Justicia und Bibiana Rojas vom Konrad-Lorenz-Institut für Vergleichende Verhaltensforschung an der Veterinärmedizinischen Universität Wien in ihrer Arbeit sie als Modell genommen, um die potenziellen Anpassungen von Tieren an den globalen Wandel zu verstehen.