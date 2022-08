Gute Tarnung lässt bei Fröschen Hirn schrumpfen

Individuen mit kleinem Hirn müssen hingegen Camouflage-Muster tragen, so die Conclusio der Studie, die im Fachjournal „Science Advances“ veröffentlicht wurde. „Mit guter Tarnung kann man sich als Frosch demnach ein großes Gehirn sparen“, erklärt Kotrschal, der am Department of Animal Sciences der Universität Wageningen in den Niederlanden forscht: „Wenn man aber auffällig ist, braucht man es, um auf intelligenzbasierte Fluchtstrategien zurückgreifen zu können.“