Weißhaidinger hofft auf Topleistung zum Saisonende

Bei den Großereignissen als Zehnter der WM in Eugene und Neunter der EM in München ist Lukas Weißhaidinger in diesem Sommer nicht vom Glück begünstigt gewesen. Beim Finale der Diamond League in Zürich will Österreichs Diskus-Ass mit einem Topergebnis glänzen. „Es ist eine Ehre, dabei sein zu dürfen. Im Vorjahr war ich in Zürich Sechster, konnte meine Bestform nach Olympia nicht mehr abrufen. Das Ziel für heuer muss sein, es besser zu machen“, sagte Weißhaidinger.