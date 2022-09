FCD-Sportchef gesteht: „Jetzt bin ich schon stolz“

In der Liga sind die Rothosen bereits drei Spiele in Folge ungeschlagen, zuletzt feierten sie gegen Rapid II den ersten Sieg. Außerdem wurde Bundesligist Hartberg im ÖFB-Cup eliminiert. „Jetzt bin ich schon stolz“, gesteht Sportdirektor Eric Orie, „die Jungs haben zuletzt einen extremen Teamgeist bewiesen, obwohl viele Faktoren gegen uns sprachen. Es ist nicht ohne, was die Mannschaft und der Trainer in den letzten Wochen geleistet haben.“