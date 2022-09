22 Sekunden „vergessen“: Türkei-Protest abgewiesen

Der Protest des türkischen Basketball-Nationalteams gegen die Wertung des EM-Spiels gegen Gastgeber Georgien ist von FIBA Europe abgelehnt worden! Dies teilte der Verband am späten Montagabend mit. In der Partie am Sonntagabend war im vierten Viertel die Uhr ganze 22 Sekunden von 4:48 auf 4:26 Minuten heruntergelaufen, obwohl die Partie ob einer Rangelei zwischen Furkan Korkmaz und Duda Sanadze unterbrochen war.