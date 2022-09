Wasserflugzeug in den USA abgestürzt

Die Maschine war am Sonntagnachmittag von der Insel San Juan Island nahe der kanadischen Grenze auf dem Weg zum Flughafen Seattle-Tacoma. Auf etwa halber Strecke stürzte sie in die Bucht Mutiny Bay. Bei dem Unglück waren zehn Menschen an Bord. Die Leiche einer Person konnte bereits geborgen werden, teilte die US-Küstenwache mit.