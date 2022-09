Völlig durchgedreht: Linzer (53) verprügelt Frau

Nachdem ein Linzer (53) seine gleichaltrige Frau wiederholt geprügelt haben soll, kündigte das Opfer an, sich scheiden zu lassen. Am Samstag drehte der Mann deshalb in der gemeinsamen Wohnung des Paares in Linz-Auwiesen völlig durch und ging wieder auf die Ehefrau los. Diese alarmierte in ihrer Not die Polizei.