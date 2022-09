56-Jähriger bei Fahrradunfall tödlich verunglückt

Am Samstag hatte sich der sportliche 56-Jährige zu einer Radtour aufgemacht. Nachdem er am späten Abend noch nicht nach Hause zurückgekehrt war, alarmierte seine Ehefrau gegen 22.15 Uhr die Polizei. Diese leitete sofort eine großangelegte Suchaktion ein, an welcher auch die Bergrettung beteiligt war. Rund vier Stunden später wurde aus den schlimmsten Befürchtungen traurige Realität: In Fraxern entdeckten die Einsatzkräfte einen leblosen Körper, es handelte sich um den Vermissten. Nach den ersten Erhebungen deutet alles auf einen Unfall hin: Der Mann dürfte mit seinem Fahrrad zu Sturz gekommen sein und sich beim Aufprall die tödlichen Verletzungen zugezogen haben - ein Fremdverschulden kann jedenfalls definitiv ausgeschlossen werden.