„Schock-Bilder“ zeigen Drogenmissbrauch in Krems

Verdächtiger im Visier

Im Rathaus erklärt man indes, die Bilder erhalten und sofort an die Polizei weitergeleitet zu haben. „Wir werden die Kontrollen in den WC-Anlagen jedenfalls verstärken“, versichert Hannes Zimmermann, Bereichsleiter der Stadt. Bei der Polizei bestätigt man, dass man in diesem Fall ermittelt. Konkret habe man auch schon einen Verdächtigen, der schwerst drogenabhängig sein soll. „Ein ,normaler‘ Suchtgiftkonsument würde nicht so viel Blut verlieren“, heißt es im Bezug auf die Fotos. Generell betont man allerdings seitens der Exekutive, dass die Zahl der Suchtmitteldelikte in Krems im Sieben-Jahres-Vergleich derzeit leicht rückläufig sei.