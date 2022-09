Drogen-Debatte in Krems wurde jetzt neu entfacht

Für großes Echo sorgte ein Bericht der „Krone“ über den Drogenmissbrauch in der öffentlichen Toilette mitten in der Kremser Fußgängerzone. Die Ermittlungen der Polizei und die schockierenden Bilder, auf denen Blut und Spritzen zu sehen sind, haben kurz vor der Gemeinderatswahl am Sonntag nun auch die Drogendebatte in der Stadt neu entfacht.