Krems wählt heute einen neuen Gemeinderat

Der amtierende SPÖ-Bürgermeister Reinhard Resch holte bei der Wahl im Jahr 2017 satte 46,07 Prozent der Stimmen und hält damit 19 der 40 Sitze im Gemeinderat. Er wünscht sich „ein Plus vor dem Ergebnis“ und könnte im Erfolgsfall die absolute Mehrheit holen. Herausforderer mit Bürgermeister-Anspruch ist Florian Kamleitner von der ÖVP. Er will die Partei vom Rekordtief (26,67 Prozent) zurück in luftige Höhen führen. Einen Positivrekord legte im Jahr 2017 indes FP-Stadträtin Susanne Rosenkranz hin.