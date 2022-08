Rapid verleiht Stürmer an direkten Konkurrenten

Chance bei Hartberg größer

„Rene Kriwak braucht jetzt möglichst viel Einsatzminuten in der höchsten Spielklasse und durch die Rückkehr von Ferdy Druijf und dem Wegfall der Teilnahme am Europacup ist diese Chance beim TSV Hartberg wesentlich größer. Zudem kann Rene Kriwak, der noch viel Potential für weitere Verbesserungen in sich trägt, bei einem gut geführten Klub, der ein sehr ruhiges Umfeld hat, seine Weiterentwicklung vorantreiben. Ich wünsche ihm viel Erfolg in der Steiermark und bin sicher, dass er als noch besserer Angreifer wieder zu uns zurückkehren wird", so Sport-Geschäftsführer Zoran Barisic.